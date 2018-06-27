Кандидатуры Ткачева и Глебовой выдвинут на пост полпреда Путина в Приволжье

О возможных кандидатах на место полпреда в Приволжском федеральном округе рассказал знакомый с ситуацией источник.

По данным РИА Новости, в качестве кандидатов будут рассматриваться экс-глава Минсельхоза Александр Ткачев и бывший руководитель Россотрудничества, сенатор Любовь Глебова.

По словам собеседника агентства действующий представитель Путина в Приволжье Михаил Бабич может сложить полномочия.

Напомним, глава РФ Владимир Путин подписал ряд документов об изменении состава администрации президента.