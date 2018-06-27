Мы в соц.сетях:
Снова про офшоры. Грудинина ждет еще один суд с акционерами

Снова про офшоры. Грудинина ждет еще один суд с акционерами

 Обыски проводятся в Минфине Карчаево-Черкесии

Обыски проводятся в Минфине Карчаево-Черкесии
Украинские металлурги бьют тревогу. Отрасли не хватает сырья

Украинские металлурги бьют тревогу. Отрасли не хватает сырья

 Делегация Украины бойкотировала ежегодный прием у генсека Совета Европы

Делегация Украины бойкотировала ежегодный прием у генсека Совета Европы
Адвокат: Родченков здоров и счастлив

Адвокат: Родченков здоров и счастлив

 Трамп готов лично следить за подозрительными инвестициями

Трамп готов лично следить за подозрительными инвестициями
Снова про офшоры. Грудинина ждет еще один суд с акционерами

Снова про офшоры. Грудинина ждет еще один суд с акционерами

 Обыски проводятся в Минфине Карчаево-Черкесии

Обыски проводятся в Минфине Карчаево-Черкесии
Украинские металлурги бьют тревогу. Отрасли не хватает сырья

Украинские металлурги бьют тревогу. Отрасли не хватает сырья

 Делегация Украины бойкотировала ежегодный прием у генсека Совета Европы

Делегация Украины бойкотировала ежегодный прием у генсека Совета Европы
Адвокат: Родченков здоров и счастлив

Адвокат: Родченков здоров и счастлив

 Трамп готов лично следить за подозрительными инвестициями

Трамп готов лично следить за подозрительными инвестициями
16:30   27 Июня 2018
Россия

Кандидатуры Ткачева и Глебовой выдвинут на пост полпреда Путина в Приволжье

Кандидатуры Ткачева и Глебовой выдвинут на пост полпреда Путина в Приволжье

О возможных кандидатах на место полпреда в Приволжском федеральном округе рассказал знакомый с ситуацией источник.

По данным РИА Новости, в качестве кандидатов будут рассматриваться экс-глава Минсельхоза Александр Ткачев и бывший руководитель Россотрудничества, сенатор Любовь Глебова.

По словам собеседника агентства действующий представитель Путина в Приволжье Михаил Бабич может сложить полномочия.

Напомним, глава РФ Владимир Путин подписал ряд документов об изменении состава администрации президента.    

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #политика #ткачев #бабич #глебова #приволжье #олпред
Самое читаемое
Режим «черного неба» объявлен в Красноярске

Режим «черного неба» объявлен в Красноярске

 Нардеп Рады обвинил США в разжигании конфликта на Донбассе

Нардеп Рады обвинил США в разжигании конфликта на Донбассе

 Нефтяное бессилие США

Нефтяное бессилие США

 Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова

Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова