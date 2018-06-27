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16:24   27 Июня 2018
Россия

Лавров обсудил с советником по нацбезопасности США Сирию и Украину

Лавров обсудил с советником по нацбезопасности США Сирию и Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

Стороны обсудили международную обстановку, в частности ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине, рассказали в ведомстве.

Кроме того, стороны обсудили возможное сотрудничество между Вашингтоном и Москвой в различных сферах.

Джон Болтон прибыл в Россию 27 июня. Цель визита — обсуждение возможного саммита между Россией и Соединенными Штатами. 

Американский чиновник известен консервативными взглядами. В частности, он одобряет жесткую внешнюю политику Белого дома в отношении так называемой «оси зла»: Северной Корее, Ирану, Кубе. Он также критикует поведение России и ее союзников на международной арене.

Президент России Владимир Путин заявил, что визит советника президента США поможет наладить двухсторонние отношения между двумя державами.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что диалог между Кремлем и Белым домом необходимо наладить, а возможная встреча лидеров двух стран никак не противоречит политике Альянса.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #сша #путин #лавров #болтон
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