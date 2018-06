ОЗХО не приняла поправки Британии о расширении полномочий организации

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) отклонила предложения Лондона по расширению полномочий, заявил постпред Британии при организации Питер Уилсон.

Уилсон написал в Twitter, что поправка не приняли, поскольку она не предусматривает конкретного соглашения о назначении ответственного зи химатаку в САР.

Постпред озвучил результаты голосования на заседании: лишь 23 члена организации поддержали инициативу Британии и 78 высказались против.

Американская сторона приветствует наделение ОЗХО мандатом об определении виновных в применении химоружия. Однако Россия, Сирия и Иран раскритиковали британский проект.

