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Снова про офшоры. Грудинина ждет еще один суд с акционерами

Снова про офшоры. Грудинина ждет еще один суд с акционерами

 Обыски проводятся в Минфине Карчаево-Черкесии

Обыски проводятся в Минфине Карчаево-Черкесии
Украинские металлурги бьют тревогу. Отрасли не хватает сырья

Украинские металлурги бьют тревогу. Отрасли не хватает сырья

 Делегация Украины бойкотировала ежегодный прием у генсека Совета Европы

Делегация Украины бойкотировала ежегодный прием у генсека Совета Европы
Адвокат: Родченков здоров и счастлив

Адвокат: Родченков здоров и счастлив

 Трамп готов лично следить за подозрительными инвестициями

Трамп готов лично следить за подозрительными инвестициями
16:18   27 Июня 2018
Весь мир

Туск призвал ЕС подготовиться к наихудшим сценариям в отношениях с США

Туск призвал ЕС подготовиться к наихудшим сценариям в отношениях с США

Трансатлантические отношения находятся под огромным давлением из-за действий президента США Дональда Трампа, подчеркнул глава Евросовета Дональд Туск.

В письме к участникам предстоящего 28-29 июня саммита Евросоюза он указал, что настойчивые усилия европейцев сохранить единство Запада не возымели действия. Масштаб разногласий растет. Он уже вышел за рамки торговли. А учитывая геополитический контекст по итогам саммита G7 в Канаде, ЕС следует подготовиться к худшему развитию событий.

Туск также пообещал поделиться своей политической оценкой происходящего на встрече 28 июня.

В пятницу, 28 июня, в Брюсселе начнется саммит Евросоюза. Главы стран и правительств объединения обсудят, в частности, миграционный кризис.

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Автор: Юлия Халус
#ес #сша #политика #туск #весь мир
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