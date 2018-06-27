Туск призвал ЕС подготовиться к наихудшим сценариям в отношениях с США

Трансатлантические отношения находятся под огромным давлением из-за действий президента США Дональда Трампа, подчеркнул глава Евросовета Дональд Туск.

В письме к участникам предстоящего 28-29 июня саммита Евросоюза он указал, что настойчивые усилия европейцев сохранить единство Запада не возымели действия. Масштаб разногласий растет. Он уже вышел за рамки торговли. А учитывая геополитический контекст по итогам саммита G7 в Канаде, ЕС следует подготовиться к худшему развитию событий.

Туск также пообещал поделиться своей политической оценкой происходящего на встрече 28 июня.

В пятницу, 28 июня, в Брюсселе начнется саммит Евросоюза. Главы стран и правительств объединения обсудят, в частности, миграционный кризис.