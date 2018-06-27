Делегация Украины бойкотировала ежегодный прием у генсека Совета Европы

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Европы Владимир Арьев заявил о возврате приглашения на ежегодный большой прием у генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда. Об этом он написал в Facebook.

Парламентарий упомянул «финансовый шантаж России», из-за которого Совет Европы вынужден «экономить на бумаге для документов». Поэтому, по его мнению, устраивать роскошные приемы на сотни человек представляется не очень логичным шагом.

Там же Арьев напомнил, что Украина добровольно пожертвовала 400 тысяч долларов для поддержки организации в сложное время. Напомним, Киев одобрил добровольный взнос в Совет Европы 16 мая. В тот же день российский сенатор Алексей Пушков изложил в Twitter свою оценку «щедрости» Киева, назвав взнос достаточным лишь на уборщиц, для части техслужб и закупки туалетной бумаги.