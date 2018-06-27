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16:21   27 Июня 2018
Россия

«Лужники» и «Зарядье» стали финалистами Всемирного фестиваля архитектуры

«Лужники» и «Зарядье» стали финалистами Всемирного фестиваля архитектуры

В шорт-лист Всемирного фестиваля архитектуры World Architecture Festival (WAF) вошли шесть номинантов из России. Среди них оказались арена «Лужники» и парк «Зарядье». 

Это одна из самых престижных наград в области архитектуры и дизайна. В конкурсе участвуют как проекты, так и уже построенные объекты.

Реконструкция «Лужников» началась в 2014 году и завершилась в 2017. На стадионе установили новые двухъярусные трибуны, а также дополнительный козырек крыши. Кроме того, обновили само футбольное поле, отремонтировали кровлю и стены. Первый матч на обновленном стадионе прошел в ноябре 2017 года. На поле встретились сборные России и Аргентины. 

«Лужники» и «Зарядье» стали финалистами Всемирного фестиваля архитектуры

В номинации «Ландшафт» в конкурсе представлен проект парка «Зарядье». Его начали строить в 2014 году. Торжественное открытие состоялось в сентябре 2017 года. Это первая большая зона отдыха, появившаяся в пределах Бульварного кольца за последние 200 лет.

Также финалистами конкурса стали еще четыре российских проекта. Номинацию «Мастер-план» представляет проект реконструкции монорельса, а номинацию «Конкурсные работы» — концепции станции метро «Кленовый бульвар» и водонапорная башня в Щербинке.

В шорт-лист конкурса попал проект новой территории МГУ в номинации «Образование».

Победителей конкурса определят осенью 2018 года в Амстердаме. 

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #общество #зарядье #лужники #архитектура #москвасейчас
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