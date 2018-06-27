Кадыров раскритиковал доклад ПАСЕ

Чеченский лидер Рамзан Кадыров, говоря о докладе, заявил, что отчет базируется на «выдуманных историях» о нарушении прав человека в республике. Текст опубликован в соцсетях политика.

Доклад появился на фоне фейковых новостей о пытках гомосексуалистов в Чечне, отметил Кадыров. Информация не имеет ничего общего с тем, что происходит внутри России. По словам политика, никто из Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не обратился за консультацией по этому вопросу, также не поступало официальных запросов и не совершалось визитов сотрудников ведомства.

«Никто не приехал проверить лживую информацию», — подчеркнул Кадыров.

Лидер республики напомнил, что в ПАСЕ состоят 47 государств, в том числе и Россия. Москва к тому же является одним из главных плательщиков, но к ее голосу прислушиваться не хотят.

Также Кадыров напомнил о генсеке ПАСЕ Турбьерне Ягланде, который заявил, что если Россия не внесет очередной взнос, то ассамблее придется урезать часть программ и сократить штат. Чеченский лидер считает, что курс на «очернение» РФ продолжится, но пострадают скорее всего обычные граждане Европы.

Кадыров не хочет, чтобы Москва платила членский взнос и «содержала чиновников Европы», отказывающихся от демократических принципов. Подобные выплаты — бессмысленны и унизительны, считает политик.

Ассамблея, когда вводит санкции против РФ, нарушает права каждого гражданина страны и «глушит голос разума» подобной риторикой. Москва всегда призывала к открытому диалогу, которого сейчас нет. Кадыров выразил надежду, что новая глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье услышит российскую сторону и приведет отношения к тому состоянию, в котором станут учитываться интересы всех государств.