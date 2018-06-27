Россия готова поделиться с США опытом проведения ЧМ — Путин

Президент России Владимир Путин поздравил Вашингтон с получением права провести чемпионат мира по футболу в 2026 году.

На встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном российский лидер заявил, что Москва готова поделиться опытом в проведении этого мероприятия. На данном этапе РФ справилась с организацией ЧМ.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Мундиаль принимают 11 городов: Самара, Москва, Волгоград, Санкт-Петербург, Сочи, Саранск, Калининград, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.

Российская сборная по итогам группового этапа заняла второе место в группе А с шестью очками. Футболистам удалось обыграть саудитов и египтян. Однако Уругвай одержал победу со счетом 3:0. Несмотря на это, Россия вышла в плей-офф турнира.