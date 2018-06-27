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Пора ставить на место: Матвиенко прокомментировала недопуск журналистов в Киев

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 Путин: Визит Болтона в Москву вселяет надежду на нормализацию отношений с США

Путин: Визит Болтона в Москву вселяет надежду на нормализацию отношений с США
«Эскадроны смерти». Инструктор «Азова» рассказал, как СБУ борется с оппозицией

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 Посол Болтон обсудит с Путиным отношения между США и РФ

Посол Болтон обсудит с Путиным отношения между США и РФ
15:41   27 Июня 2018
Россия

Путин: Визит Болтона в Москву вселяет надежду на нормализацию отношений с США

Путин: Визит Болтона в Москву вселяет надежду на нормализацию отношений с США

Об этом российский лидер Владимир Путин заявил во время встречи с советником президента США Джоном Болтоном, который накануне прибыл в Москву.

Путин надеется, что благодаря этой встрече Вашингтон и Москва сделают шаги на встречу друг другу и восстановят отношения.

Встреча президента РФ и советника руководителя Белого дома проходит в Кремле. На переговорах присутствуют глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

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Автор: Павел Никифоров
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