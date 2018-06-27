Путин: Визит Болтона в Москву вселяет надежду на нормализацию отношений с США
Об этом российский лидер Владимир Путин заявил во время встречи с советником президента США Джоном Болтоном, который накануне прибыл в Москву.
Путин надеется, что благодаря этой встрече Вашингтон и Москва сделают шаги на встречу друг другу и восстановят отношения.
Встреча президента РФ и советника руководителя Белого дома проходит в Кремле. На переговорах присутствуют глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.