Путин: Визит Болтона в Москву вселяет надежду на нормализацию отношений с США

Об этом российский лидер Владимир Путин заявил во время встречи с советником президента США Джоном Болтоном, который накануне прибыл в Москву.

Путин надеется, что благодаря этой встрече Вашингтон и Москва сделают шаги на встречу друг другу и восстановят отношения.

Встреча президента РФ и советника руководителя Белого дома проходит в Кремле. На переговорах присутствуют глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.