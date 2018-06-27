Путин: Отношения РФ и США ухудшились из-за внутриполитической борьбы в США

По мнению президента России Владимира Путина, отношения Москвы и Вашингтона заметно ухудшились из-за острой внутриполитической борьбы в США. Об этом он сказал на встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

Ранее Болтон встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Американская сторона говорила, что советник планирует обсудить «потенциальную встречу» Путина и Трампа. Кремль в свою очередь никак не комментирует, идет ли подготовка к ней или нет. Отмечается, что повестка подобных переговоров должна быть «всеобъемлющей». Она может касаться разоружения, глобальной безопасности, ситуации вокруг КНДР, Сирии, Палестины. Некоторые СМИ пишут, что американцы в качестве площадки рассматривают Хельсинки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Болтон встретится в Москве с представителями российского Совбеза.