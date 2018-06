Посол Болтон обсудит с Путиным отношения между США и РФ

Американский посол Джон Болтон прибыл в Москву, ему предстоит провести ряд переговоров с высокопоставленными российскими чиновниками и встреча с главой России Владимиром Путиным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сандра Сандерс.

По ее словам, политики должны обсудить сложившуюся ситуацию в отношениях между странами, а также саммит РФ-США на высшем уровне.

While in Moscow today, Ambassador Bolton is meeting with President Vladimir Putin and other senior Russian officials to discuss United States-Russia relations, as well the potential for a Presidential meeting.