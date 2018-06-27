Boeing разрабатывает новый гиперзвуковой авиалайнер

Эксперты уверены: новый пассажирский авиалайнер сможет пересечь Тихий океан менее чем за три часа.

Американский авиаконцерн Boeing совместно с корпорацией Research & Technology проектируют новый гиперзвуковой пассажирский летательный аппарат. Предполагается, что самолет сможет пересечь Атлантический океан за два часа, Тихий — за три. Скорость авиалайнера составит около 6180 километров в час, сообщает издание Aviation Week.

Несмотря на то, что модель находится на ранней стадии разработки, технические подробности устройства самолета уже известны. В качестве силовой установки на авиалайнере используются четыре гиперзвуковых гибридных реактивных двигателя SABRE. Двигатели способны работать в нескольких режимах. Их производством занимается Соединенное Королевство.

Ранее подобные реактивные установки планировалось использовать для строительства орбитального самолёта Skylon, однако Boeing отказался от разработки этого проекта в пользу сверхзвукового авиалайнера.

Boeing — американская компания. Крупнейший производитель авиакосмической и военной техники. Штаб-квартира корпорации располагается в Чикаго.