«Эскадроны смерти». Инструктор «Азова» рассказал, как СБУ борется с оппозицией

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) формирует нелегальные группы для убийств и запугивания противников режима. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на бывшего военного инструктора националистического батальона «Азов» Сергея Сановского.

Инструктор, бывший заместитель начальника учебно-тренировочного лагеря «Азова» рассказал агентству, как познакомился Андреем Лисогором, который являлся штатным советником главы аппарата контрразведки СБУ. Лисогор рассказал ему, что на Украине была создана сеть нелегальных групп «для активных мероприятий» внутри страны. Среди этих мероприятий и «ликвидация лиц, несогласных с проводимым политическим курсом».

По словам Сановского, Лисогор заявил, что очень ценит его опыт и специфику выполнения задач подразделением, которым он командовал. В связи с этим советник предложил Сановскому собрать боевую группу из шести-восьми бывших сослуживцев. При этом он пояснил, что «все организационные вопросы будут решаться на высоком государственном уровне, но никого из группы не оформят даже в качестве агентов». Лисогор также заявил, что деятельность таких групп одобрена лично президентом Петром Порошенко. Когда же Сановский отказался от «заманчивого» предложения, тот потребовал никому не рассказывать об этой беседе, иначе «в лучшем случае могут задушить в подъезде».

Впоследствии, рассказал Сановский, сотрудники СБУ ворвались к нему в квартиру и заставили «признаться в абсурдных вещах» — «выбили признание, записав на камеру».

Бывший инструктор «Азова» написал заявление по поводу похищения и пыток в НАБУ, которое, по его словам, было передано в военную прокуратуру.

В настоящий момент ветеран «Азова» находится в Мьянме. Он занимается оформлением политического убежища в Швеции.