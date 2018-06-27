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15:25   27 Июня 2018
Россия

Путин: Россию можно сравнить с симфоническим оркестром

Путин: Россию можно сравнить с симфоническим оркестром

У каждого здесь есть своя роль и свое направление деятельности, каждая отрасль звучит талантливо и неподражаемо, объяснил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер в среду вручает в Кремле государственные награды деятелям искусства, науки, спортсменам, космонавтам, а также работникам здравоохранения и сельского хозяйства. В ходе мероприятия пианист Денис Мацуев сравнил сборную РФ с симфоническим оркестром.

Путин в свою очередь сравнил с симфоническим оркестром всю страну. Каждый гражданин тут занят своим делом. Каждый род деятельности звучит талантливо и красиво. Особенно, когда солируют те, кого 27 июня награждают в Кремле, указал президент.

Госнаграды получили лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, хоккеист Вячеслав Фетисов, актер Сергей Безруков, гендиректор Аэрофлота Виталий Савельев, известный путешественник Федор Конюхов и глава федерации тенниса Шамиль Тарпищев.

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Автор: Юлия Халус
#москва #россия #путин #кремль #политика #госнаграды
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