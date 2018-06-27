МО РФ отрицает слухи о выходе из соглашения по южной зоне деэскалации в Сирии

Ранее об этом написало турецкое агентство Anadolu, ссылаясь на фейковую страницу авиабазы Хмеймим.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что у авиабазы нет сайта или страниц в социальных сетях. Вся информация о деятельности военных в Сирии поступает лишь через представителей Минобороны, а также через официальный сайт министерства.

На данный момент в стране продолжают действовать две зоны деэскалации – в Идлибе и на юго-западе страны, на границе с Иорданией. Зоны «Восточная Гута» и «Хомс» упразднили.

Южную зону деэскалации создали в мае 2017 года. США и Иордания обязались обеспечить там режим перемирия со стороны вооруженной оппозиции и продолжать действовать против терроризма. Через год больше половины территории захватили террористы. Некоторые эксперты теперь считают, что «это не зона деэскалации, а настоящая бомба замедленного действия, которая может ударить по Дамаску».