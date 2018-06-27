Браузер Tor заблокировали в Венесуэле

Информацию подтвердили в правозащитной организации Access Now.

Блокировку провел венесуэльский провайдер CANTV, являющийся монополистом в области предоставления интернет-услуг в стране. Местные пользователи отмечают, что блокируются прямые подключения и подключения «через мосты». Ранее второй способ наоборот помогал обойти запрет.

Количество человек, пользовавшихся браузером, недавно выросло из-за блокировок нескольких местных новостных сайтов. Обойти блок через Google и CloudFlare нельзя. Пользователи читали новости блокированных порталов через Tor. Браузер оставался самым популярным средством обхода, но также использовался и VPN.

Указ на запрет издала администрация президента Николаса Мадуро. Политик намерен контролировать любую информацию, которую получают его соотечественники. Местные журналисты считают, что такой курс приведет к блокировке интернет-ресурсов подобно Ирану или Китаю.

ООН в этом году уже осуждала цензуру интернета в Венесуэле. Ведомство считает, что ограничения и блокировки «несоразмерны» с общими стандартами даже на фоне чрезвычайного положения в государстве.

Администрация Tor Project опубликовала статистку использования браузера. Согласно инфографике, заблокированы около 30 тысяч юзеров. Обойти блокировку можно, но через «мосты» в Tor.

You can see the impact of Venezuela's censorship at Tor Metrics. There were over 30,000 Tor users before the block. https://t.co/ju89zR2uf4 pic.twitter.com/HxDf4kHBqe — The Tor Project (@torproject) June 26, 2018

В Access Now отметили, что подобные запреты являются нарушением прав человека. Организация призвала власти страны «восстановить коммуникации для нормальной демократии».