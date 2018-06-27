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 Путин: Визит Болтона в Москву вселяет надежду на нормализацию отношений с США

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14:50   27 Июня 2018
Весь мир

Пушков посоветовал СЕ выдвинуть ультиматум не России, а Украине

Пушков посоветовал СЕ выдвинуть ультиматум не России, а Украине

Инициаторы острейшего кризиса между Москвой и Советом Европы сидят в Страсбурге, написал российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.

Генсекретарь СЕ Турбьерн Ягланд ранее заявил, что последним сроком для выплаты взносов России в бюджет организации является 30 июня текущего года. Он заверил, что сделал все, что мог, чтобы урегулировать ситуацию.

Пушков посоветовал Совету не выдвигать России ультиматумов и «крайних сроков», ведь кризис в отношениях сторон инициировала не Москва. Ответственность лежит на Киеве и его союзниках в Парламентской ассамблее (ПАСЕ). Именно им надо ставить ультиматумы для снятия антироссийских санкций.

 

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Автор: Юлия Халус
#россия #украина #пасе #пушков #политика #весь мир #совет европы
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