Пушков посоветовал СЕ выдвинуть ультиматум не России, а Украине
Инициаторы острейшего кризиса между Москвой и Советом Европы сидят в Страсбурге, написал российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.
Генсекретарь СЕ Турбьерн Ягланд ранее заявил, что последним сроком для выплаты взносов России в бюджет организации является 30 июня текущего года. Он заверил, что сделал все, что мог, чтобы урегулировать ситуацию.
Пушков посоветовал Совету не выдвигать России ультиматумов и «крайних сроков», ведь кризис в отношениях сторон инициировала не Москва. Ответственность лежит на Киеве и его союзниках в Парламентской ассамблее (ПАСЕ). Именно им надо ставить ультиматумы для снятия антироссийских санкций.
Совету Европы не следует выдвигать России "крайних сроков" и ультиматумов. Авторы острейшего кризиса в отношениях между Россией и СЕ находятся не в Москве, а в Страсбурге. Ультиматумы и крайние сроки для снятия санкций с России надо ставить Украине и ее союзникам в ПАСЕ.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 27, 2018