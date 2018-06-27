Путин считает лучшей наградой для себя голоса избирателей

Глава государства Владимир Путин назвал самой лучшей наградой для президента поддержку избирателей.

«Круче награды нет», — добавил он.

Президентские выборы прошли в стране 18 марта. По результатам голосования Путин набрал 76,69 процента голосов при явке в 67,5 процента. На втором месте оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,77 процента).

Сегодня в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения государственных наград. Лауреатами стали деятели науки, культуры, образования, здравоохранения, спортсмены, космонавты, работники промышленной отрасли и сельского хозяйства. Всего к награде представлено 40 выдающихся россиян.