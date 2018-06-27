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 Путин: Визит Болтона в Москву вселяет надежду на нормализацию отношений с США

Путин: Визит Болтона в Москву вселяет надежду на нормализацию отношений с США
«Эскадроны смерти». Инструктор «Азова» рассказал, как СБУ борется с оппозицией

«Эскадроны смерти». Инструктор «Азова» рассказал, как СБУ борется с оппозицией

 ВСУ провели учения вблизи Крыма

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 Посол Болтон обсудит с Путиным отношения между США и РФ

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15:00   27 Июня 2018
Россия

Путин считает лучшей наградой для себя голоса избирателей

Путин считает лучшей наградой для себя голоса избирателей

Глава государства Владимир Путин назвал самой лучшей наградой для президента поддержку избирателей. 

«Круче награды нет», — добавил он.

Президентские выборы прошли в стране 18 марта. По результатам голосования Путин набрал 76,69 процента голосов при явке в 67,5 процента. На втором месте оказался  кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,77 процента).

Сегодня в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения государственных наград. Лауреатами стали деятели науки, культуры, образования, здравоохранения, спортсмены, космонавты, работники промышленной отрасли и сельского хозяйства. Всего к награде представлено 40 выдающихся россиян.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #общество #госнаграды
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