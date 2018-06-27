Москалькова: Денисова посетит Сенцова в обмен на посещение Вышинского

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова поставила России новое условие: она разрешит Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой посетить Вышинского и Одновол в обмен на посещение Сенцова.

Об этом российский омбудсмен сообщила журналистам.

Активист Всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы» Елена Одновол находится под стражей в Киеве, будучи беременной. Украинская сторона обвиняет ее в «подрывной деятельности»: во время президентской кампании в России активистка собирала подписи в поддержку Владимира Путина.

Глава издания РИА «Новости» Украина Кирилл Вышинский задержан службой безопасности Украины в мае 2018 года. Его обвиняют в государственной измене за поддержку ополченцев Донбасса.

Украинский режиссер Олег Сенцов задержан в России по обвинению в терроризме. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По словам Москальковой, ранее президент Украины Петр Порошенко сказал, что обудсмен может посетить любого заключенного. Тем не менее, продолжила правозащитник, украинская сторона не оказывает ей достаточного содействия: сотрудники пограничной службы долго не хотели пускать ее в страну.