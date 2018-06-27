Медведев поручил подготовить ответные меры на пошлины США
Распоряжение премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отдал Минэкономразвития, пишут РИА Новости.
Ранее Вашингтон ввел пошлины на ввоз стали и алюминия. Медведев считает, что такие меры являются дискриминацией и не могут остаться без ответа.
Ряд стран уже ввел контрпошлины. Это сделал и Китай. Премьер отметил, что аналогично поступить необходимо и России. Глава Кабмина поручил Министерству экономического развития РФ разработать предложения по теме. Также Медведев хочет обсудить вопрос о продлении ответных санкций на 2019 год.
«Меры носят дискриминационный характер», — охарактеризовал премьер пошлины США на сталь и алюминий.