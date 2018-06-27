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14:40   27 Июня 2018
Россия

Путин посмотрит матч Россия — Испания

Путин посмотрит матч Россия — Испания

Сборные России и Испании встретятся в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 1 июля.

Президент России Владимир Путин посмотрит матч между Россией и Испанией. Однако пока не знает, сможет ли он присутствовать на игре лично. Об этом глава государства сообщил журналистам.

Испанская и российская команда сыграют в Москве на стадионе «Лужники», самой большой арене мундиаля.

Ранее сборная России обеспечила себе второе место в группе А. Команда победила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0, Египет — со счетом 3:1, однако потерпела поражение в игре с Уругваем — 0:3. 

Мировое первество проходит в России с 14 июня по 15 июля. Футболисты сыграют в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Екатеринбурге и Волгограде.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #путин #испания #чм #чм2018
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