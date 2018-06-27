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14:35   27 Июня 2018
Весь мир

Лондон выделит Киеву пять миллионов фунтов на противостояние российской дезинформации

Лондон выделит Киеву пять миллионов фунтов на противостояние российской дезинформации

Великобритания выделит пять миллионов фунтов стерлингов (6,6 миллиона долларов) на «противостояние российской дезинформации». Об этом говорится в сообщении МИД Соединенного Королевства.

В коммюнике поясняется, что эти средства будут направлены на поддержку украинской общественной телерадиовещательной компании, а также на проект помощи украинским школам по созданию устойчивости против дезинформации, финансирование сети НПО в Европе для развенчивания недостоверных информационных сюжетов.

Лондон выделит Киеву пять миллионов фунтов на противостояние российской дезинформации

Эта сумма станет частью общего пакета помощи в размере 35 миллионов фунтов стерлингов (46 миллионов долларов), о выделении которых глава МИД Великобритании Борис Джонсон намерен объявить на международной конференции, посвященной проведению реформ на Украине, которая состоится сегодня.

Еще 13,4 миллионов фунтов стерлингов (17,7 миллиона долларов) из этой суммы предназначены для финансирования мер по обеспечению безопасности и стабильности, продвижения мира в зонах конфликта, искоренения коррупции и усиления гражданского общества. 11 миллионов (14,5 миллиона долларов) — на поддержку реформ, шесть миллионов (восемь миллионов долларов) — на оказание гуманитарной помощи.

В коммюнике приводятся слова Джонсона о том, что Россия продолжает свои усилия по «дестабилизации Украины» и сохраняет «оккупацию Крыма». И поэтому, по словам главы МИД, Великобритания «обязана» оказывать помощь, чтобы гарантировать Украине «блестящее, стабильное и процветающее будущее».

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #великобритания #украина #крым #политика #джонсон #весь мир
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