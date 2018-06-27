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 Путин: Отношения РФ и США ухудшились из-за внутриполитической борьбы в США

Путин: Отношения РФ и США ухудшились из-за внутриполитической борьбы в США
14:36   27 Июня 2018
Весь мир

Встреча Путина и Трампа может поспособствовать ядерному разоружению — МИД ФРГ

Встреча Путина и Трампа может поспособствовать ядерному разоружению — МИД ФРГ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что встреча лидеров России и США сможет поспособствовать прогрессу в вопросе атомного разоружения. Также он призвал преодолеть «опасное отсутствие диалога» между Москвой и Вашингтоном.

По мнению министра, необходимо активизировать усилия в сфере контроля над традиционными вооружениями. Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который был подписан в 1990 году, уже устарел из-за развития современного ОПК и техники. 

По информации некоторых СМИ, американская администрация рассматривает Хельсинки в качестве площадки для саммита лидеров США и России. Он запланирован на 13 июля.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #фрг #вооружение #разоружение #маас
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