Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что встреча лидеров России и США сможет поспособствовать прогрессу в вопросе атомного разоружения. Также он призвал преодолеть «опасное отсутствие диалога» между Москвой и Вашингтоном.

По мнению министра, необходимо активизировать усилия в сфере контроля над традиционными вооружениями. Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который был подписан в 1990 году, уже устарел из-за развития современного ОПК и техники.

По информации некоторых СМИ, американская администрация рассматривает Хельсинки в качестве площадки для саммита лидеров США и России. Он запланирован на 13 июля.