Средняя зарплата в Башкирии составила 32 тысячи рублей

Эксперты Башкортостанстата подсчитали, что средняя зарплата в республики выросла на 9,8% и составила 32 тысячи рублей.

Рост реальной зарплаты жителей региона составил 8,2%, пишет «Реальное время».

В январе 2018 года средняя зарплата в Башкортостане составила 30 190 рублей, в феврале — 30 411 рублей, в марте — 31 655 рублей, следует из отчета статистического бюро.

Ранее сообщалось, что Башкирия и Пермский край оказались лидерами по уровню безработицы в Пермском Федеральном округе. Процент безработных граждан составил 5,4%.

7 мая президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях и приоритетных стратегиях развития России до 2024 года. Одной из главных задач стратегии развития стало повышение качества жизни россиян.