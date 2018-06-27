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14:38   27 Июня 2018
Весь мир

Данные о госпитализации Родченкова оказались шуткой

Данные о госпитализации Родченкова оказались шуткой

Источник RT, рассказавший о попытке информатора WADA Григория Родченкова покончить с собой,очевидно, вычитал это на пародийном «новостном» сайте.

Ранее Russia Today обнародовала эксклюзивную информацию о госпитализации Родченкова в психоневрологическую клинику в Вашингтоне после попытки самоубийства. Источник агентства вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов рассказал, что информатора WADA 19 июня якобы нашли без сознания в его квартире в Вашингтоне. Рядом с мужчиной валялись бутылки из-под виски и шесть пустых упаковок транквилизаторов.

Россиянин сослался на американских коллег. Якобы спецслужбы США тщательно скрывают эту информацию, но ему удалось узнать ее по линии комитета.

Однако представленные Ионовым данные во многом совпадают с шуточной статьей, которую ранее опубликовал пародийный портал ИА «Панорама». Тот сообщал, что Родченкова с нервным срывом отправили в больницу после футбольного матча «Россия - Египет». Агентство также написало о шести упаковках успокоительного препарата и пустых бутылках виски. Говорилось также и о квартире в Вашингтоне, хотя официальной информации о местонахождении Родченкова нет.

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Автор: Юлия Халус
#россия #сша #родченков #общество #rt
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