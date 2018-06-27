Собянин посетил молодежный Центр занятости
Мэр Москвы Сергей Собянин написал об этом на странице в твиттере.
Политик объяснил, что главной задачей учреждения является подбор работы для москвичей в возрасте от 14 до 30 лет. За два года в Центр обратились более 70 тысяч жителей столицы. Около 12 тысяч из них нашли работу.
Сегодня был в молодежном Центре занятости. Его главная задача - находить работу москвичам в возрасте от 14 до 30 лет. За пару лет сюда обратились больше 70 тысяч человек за консультацией, профориентацией и вакансиями. Из них почти 12 тысяч нашли работу. pic.twitter.com/LFrM3xlizF— Сергей Собянин (@MosSobyanin) June 27, 2018