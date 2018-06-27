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14:21   27 Июня 2018
Россия

Собянин посетил молодежный Центр занятости

Собянин посетил молодежный Центр занятости

Мэр Москвы Сергей Собянин написал об этом на странице в твиттере.

Политик объяснил, что главной задачей учреждения является подбор работы для москвичей в возрасте от 14 до 30 лет. За два года в Центр обратились более 70 тысяч жителей столицы. Около 12 тысяч из них нашли работу.

 

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Автор: Павел Никифоров
#москва #россия #собянин #политика
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