Линч хочет встретиться с Трампом и поговорить о новостях и величии

Президент США похвастался поддержкой режиссера, сценариста, музыканта и художника Дэвида Линча. Лидер поспешил опубликовать в соцсетях интервью мэтра, где тот как будто хвалит президента, но вышел конфуз.

Трамп поделился интервью режиссера с заголовком «Линч: Трамп может покинуть пост величайшим президентом» в Twitter.

“Director David Lynch: Trump Could Go Down as One of the Greatest Presidents” https://t.co/AcgnIZNh6e