Линч хочет встретиться с Трампом и поговорить о новостях и величии

Президент США похвастался поддержкой режиссера, сценариста, музыканта и художника Дэвида Линча. Лидер поспешил опубликовать в соцсетях интервью мэтра, где тот как будто хвалит президента, но вышел конфуз.

Трамп поделился интервью режиссера с заголовком «Линч: Трамп может покинуть пост величайшим президентом» в Twitter.

“Director David Lynch: Trump Could Go Down as One of the Greatest Presidents” https://t.co/AcgnIZNh6e — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июня 2018 г.

Однако Линч решил предупредить неловкий момент и объяснил президенту, что в заголовке статьи Breitbart использована вырванная из контекста цитата, которая прозвучала во время беседы с The Guardian.

Кинематографист предложил американскому лидеру встретиться и обсудить его истинные взгляды на ситуацию в стране.

Он написал в Facebook, что действия президента раскалывают страну и приносят ей страдания и, если не изменить взятый курс, Трампу никогда не войти в историю в качестве великого президента.

«К сожалению, если вы продолжите работать, как и раньше, у вас не будет шанса войти в историю великим президентом. Это было бы очень печально для вас и для страны», – объяснил Линч.

Сценарист, однако, считает, что еще не все потеряно и предложил Трампу взять курс на объединение страны.

«Еще не поздно развернуть корабль на светлое будущее для всех. Вы можете объединить страну. При великом и любящим руководстве никто не проигрывает. Надеюсь, вы примете это к сердцу и подумаете. Все, что нужно сделать, это относиться к людям так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам.», – такими словами он завершил послание к главе государства.

В конце поста стоит подпись: «Искренне ваш, Дэвид Линч».