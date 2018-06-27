Мы в соц.сетях:
Пора ставить на место: Матвиенко прокомментировала недопуск журналистов в Киев

Пора ставить на место: Матвиенко прокомментировала недопуск журналистов в Киев

 Путин: Визит Болтона в Москву вселяет надежду на нормализацию отношений с США

Путин: Визит Болтона в Москву вселяет надежду на нормализацию отношений с США
«Эскадроны смерти». Инструктор «Азова» рассказал, как СБУ борется с оппозицией

«Эскадроны смерти». Инструктор «Азова» рассказал, как СБУ борется с оппозицией

 ВСУ провели учения вблизи Крыма

ВСУ провели учения вблизи Крыма
Путин: Отношения РФ и США ухудшились из-за внутриполитической борьбы в США

Путин: Отношения РФ и США ухудшились из-за внутриполитической борьбы в США

 Посол Болтон обсудит с Путиным отношения между США и РФ

Посол Болтон обсудит с Путиным отношения между США и РФ
Пора ставить на место: Матвиенко прокомментировала недопуск журналистов в Киев

Пора ставить на место: Матвиенко прокомментировала недопуск журналистов в Киев

 Путин: Визит Болтона в Москву вселяет надежду на нормализацию отношений с США

Путин: Визит Болтона в Москву вселяет надежду на нормализацию отношений с США
«Эскадроны смерти». Инструктор «Азова» рассказал, как СБУ борется с оппозицией

«Эскадроны смерти». Инструктор «Азова» рассказал, как СБУ борется с оппозицией

 ВСУ провели учения вблизи Крыма

ВСУ провели учения вблизи Крыма
Путин: Отношения РФ и США ухудшились из-за внутриполитической борьбы в США

Путин: Отношения РФ и США ухудшились из-за внутриполитической борьбы в США

 Посол Болтон обсудит с Путиным отношения между США и РФ

Посол Болтон обсудит с Путиным отношения между США и РФ
15:29   27 Июня 2018
Весь мир

Линч хочет встретиться с Трампом и поговорить о новостях и величии

Линч хочет встретиться с Трампом и поговорить о новостях и величии

Президент США похвастался поддержкой режиссера, сценариста, музыканта и художника Дэвида Линча. Лидер поспешил опубликовать в соцсетях интервью мэтра, где тот как будто хвалит президента, но вышел конфуз.

Трамп поделился интервью режиссера с заголовком «Линч: Трамп может покинуть пост величайшим президентом» в Twitter.

Однако Линч решил предупредить неловкий момент и объяснил президенту, что в заголовке статьи Breitbart использована вырванная из контекста цитата, которая прозвучала во время беседы с The Guardian.

Кинематографист предложил американскому лидеру встретиться и обсудить его истинные взгляды на ситуацию в стране.

Он написал в Facebook, что действия президента раскалывают страну и приносят ей страдания и, если не изменить взятый курс, Трампу никогда не войти в историю в качестве великого президента. 

«К сожалению, если вы продолжите работать, как и раньше, у вас не будет шанса войти в историю великим президентом. Это было бы очень печально для вас и для страны», – объяснил Линч.

Сценарист, однако, считает, что еще не все потеряно и предложил Трампу взять курс на объединение страны.

«Еще не поздно развернуть корабль на светлое будущее для всех. Вы можете объединить страну. При великом и любящим руководстве никто не проигрывает. Надеюсь, вы примете это к сердцу и подумаете. Все, что нужно сделать, это относиться к людям так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам.», – такими словами он завершил послание к главе государства.

В конце поста стоит подпись: «Искренне ваш, Дэвид Линч».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#сша #трамп #общество #весь мир #линч
Самое читаемое
Режим «черного неба» объявлен в Красноярске

Режим «черного неба» объявлен в Красноярске

 Нардеп Рады обвинил США в разжигании конфликта на Донбассе

Нардеп Рады обвинил США в разжигании конфликта на Донбассе

 Телеведущего Шейнина накажут за мат в прямом эфире

Телеведущего Шейнина накажут за мат в прямом эфире

 Нефтяное бессилие США

Нефтяное бессилие США