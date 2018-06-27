Минобороны РФ завершило модернизацию Военно-научного комплекса

Министр обороны и генерал армии Сергей Шойгу сообщил о создании Главного научно-исследовательского центра робототехники. Количество ученых в войсках РФ увеличилось с 16% до 47%.

Об этом министр заявил на внеплановом заседании коллегии военного ведомства.

По его словам, модернизация Военно-научного комплекса позволила увеличить эффективность научной работы на треть и сократить сроки внедрения результатов в два раза.

Работа по реорганизации научно-военного комплекса началась в 2013 году. Сейчас в военных академиях и научно-исследовательских институтах сформировано 16 научных рот. Семь крупных научных подразделений решают весь спектр задач по обеспечению обороноспособности страны. Результаты исследований применяются при разработке инновационных систем вооружения.

Шойгу подчеркнул, что в сферу интересов ВС РФ входят исследования в области робототехники, кибернетики и искусственного интеллекта. Минобороны также удалось достичь успехов в сфере образования: создаются электронные библиотеки, разрабатываются специализированные учебные пособия.