Путин вручает награды 40 выдающимся россиянам

Президент РФ Владимир Путин проводит церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. Об этом сообщает ТАСС.

Среди лауреатов: деятели науки, культуры, образования, здравоохранения, спортсмены, космонавты, работники промышленной отрасли и сельского хозяйства.

В частности, кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени стал артист Государственного академического театра имени Вахтангова Владимир Этуш. Первый зампредседателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту, прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов стал кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Президент Федерации тенниса Шамиль Тарпищев и директор «Камаз-Автоспорт» Владимир Чагин — кавалерами этого же ордена III степени, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов — IV степени.

Ордена Мужества удостоен летчик-испытатель Дмитрий Комаров. Генеральный директор компании «Аэрофлот» Виталий Савельев награжден орденом Александра Невского. Знаменитый путешественник Федор Конюхов и пианист Денис Мацуев удостоены ордена Почета. Художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков награжден орденом Дружбы.

Знак отличия «За благодеяние» получил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, певец Иосиф Кобзон. Также Путин вручит знаки «За наставничество» и почетные звания заслуженного артиста, заслуженного геолога, заслуженного работника пищевой индустрии, заслуженного работника сельского хозяйства, заслуженного учителя, химика и энергетика.