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Представитель РФ в ОЗХО: Организация не может существовать без России

Представитель РФ в ОЗХО: Организация не может существовать без России

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14:16   27 Июня 2018
Весь мир

Представитель РФ в ОЗХО: Организация не может существовать без России

Представитель РФ в ОЗХО: Организация не может существовать без России

Замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов считает, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не сможет существовать без России. О выходе страны из организации не идет и речи.

Каламанов во главе российской делегации участвует в закрытой сессии конференции стран — членов Конвенции о запрещении химического оружия.

Он подчеркнул, что Россия вносит серьезный вклад в деятельность ОЗХО. Ранее пять стран внесли в британский проект мандата ОЗХО поправки. Они отменяют функцию определения виновных в химических атаках. Это может делать лишь Совбез ООН. 

Каламанов рассказал, что многие государства воздерживаются при голосовании, некоторых вообще нет в зале. Увеличилось количество стран, которые  отказались от поддержки британского проекта изменения мандата. При подсчете это не учитывается — система просто сравнивает количество тех, кто проголосовал «за» и тех, кто «против».

Голосование по изменению мандата ОЗХО пройдет 27 июня.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #политика #озхо #химатаки #каламанов
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