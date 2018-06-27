Представитель РФ в ОЗХО: Организация не может существовать без России

Замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов считает, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не сможет существовать без России. О выходе страны из организации не идет и речи.

Каламанов во главе российской делегации участвует в закрытой сессии конференции стран — членов Конвенции о запрещении химического оружия.

Он подчеркнул, что Россия вносит серьезный вклад в деятельность ОЗХО. Ранее пять стран внесли в британский проект мандата ОЗХО поправки. Они отменяют функцию определения виновных в химических атаках. Это может делать лишь Совбез ООН.

Каламанов рассказал, что многие государства воздерживаются при голосовании, некоторых вообще нет в зале. Увеличилось количество стран, которые отказались от поддержки британского проекта изменения мандата. При подсчете это не учитывается — система просто сравнивает количество тех, кто проголосовал «за» и тех, кто «против».

Голосование по изменению мандата ОЗХО пройдет 27 июня.