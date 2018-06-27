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ВСУ провели учения вблизи Крыма

ВСУ провели учения вблизи Крыма

 Нардеп Рады обвинил США в разжигании конфликта на Донбассе

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13:55   27 Июня 2018
Ближнее зарубежье

ВСУ провели учения вблизи Крыма

ВСУ провели учения вблизи Крыма

Военную тренировку провели ВМС Украины. Также задействовали артиллерийские части.

Учения прошли в Херсонской области рядом с границей Крыма. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины.

В Facebook командование украинских военнослужащих рассказало, что артиллеристы потренировались в уничтожении целей. Учения прошли с корректировкой огня по целям в районах, где сосредоточился потенциальный противник. Важной частью тренировки стало ведение боя при плохой видимости и ночью.

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Автор: Павел Никифоров
#украина #крым #всу #политика #весь мир
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