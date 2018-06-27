ВСУ провели учения вблизи Крыма

Военную тренировку провели ВМС Украины. Также задействовали артиллерийские части.

Учения прошли в Херсонской области рядом с границей Крыма. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины.

В Facebook командование украинских военнослужащих рассказало, что артиллеристы потренировались в уничтожении целей. Учения прошли с корректировкой огня по целям в районах, где сосредоточился потенциальный противник. Важной частью тренировки стало ведение боя при плохой видимости и ночью.