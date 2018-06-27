Депутаты потребовали у Полтавченко реконструировать роддом № 17 на Вавиловых

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга единогласно поддержали инициативу замруководителя партии «Справедливая Россия» Надежды Тихоновой о реконструкции родильного дома № 17 на улице Вавиловых, 12.

Соответсвующее заявление было направлено губернатору города Георгию Полтавченко.

Острый вопрос возник еще в далеком 2013 году, когда единственный на четыре ближайших района роддом закрыли, чтобы создать на базе медучереждения современный перинатальный центр. Однако за пять лет проект остался на стадии подсчета сметы строительных работ, а люди без роддома и перинатального центра.

Изначально роддом планировали реконструировать за счет бюджетных средств, поэтому его включили в льготную программу, работы должны были завершиться еще в 2016 году.

Однако вскоре проект решили осуществлять с привлечением инвесторов, требовалось 5,2 миллиарда рублей, за пять лет желающего поспособствовать строительству так и не нашлось. Из органов исполнительной власти поступают противоречивые сведения о повышении стоимости работ и схеме их реализации, рассказала Тихонова.

Обратить внимание на плачевную ситуацию призвали градоначальника. Полтавченко просят открыть наконец перинатальный центр и обеспечить удобствами будущих мам.