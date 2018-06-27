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 Нардеп Рады обвинил США в разжигании конфликта на Донбассе

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13:43   27 Июня 2018
Россия

Медведев: Необходимо продлить контрсанкциии до 2019 года

Медведев: Необходимо продлить контрсанкциии до 2019 года

Председатель правительства Дмитрий Медведев уверен: торговые ограничения в отношении США и Евросюза отменять не нужно. Вопрос о продлении рестрикций до 2019 года рассмотрят в ближайшее время.

Об этом премьер-министр заявил на совещании по вопросам международной торговли.

Ранее США, страны Евросоюза и ряд других государств ввели санкции в отношении российских компаний, предпринимателей и государственных деятелей из-за «агрессивной» внешней политики Москвы.

В мае в Госдуму поступил на рассмотрение законопроект об уголовной ответственности за содействие антироссийским санкциям. 

С законодательной инициативой выступили Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Они предлагают дополнить Уголовный кодекс России статьей «Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией». За содействие западным санкциям на территории России юридическим лицам грозят крупные штрафы, физическим — до четырех лет лишения свободы.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #санкции #медведев
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