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ВСУ провели учения вблизи Крыма

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13:32   27 Июня 2018
Россия

Профсоюзы будут регулярно встречаться с Госдумой по вопросу пенсионной реформы

Профсоюзы будут регулярно встречаться с Госдумой по вопросу пенсионной реформы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым. Они приняли решение сделать регулярными совместные консультации по вопросам, касающимся совершенствования пенсионной системы.

В беседе со Шмаковым спикер Госдумы подчеркнул, что целью изменения пенсионного законодательства должно стать повышение уровня жизни пенсионеров. В ответ глава ФНПР сообщил Володину, что профсоюзы намерены предложить свои дополнения во внесенный правительством законопроект, направленные на защиту прав работников, как старшего возраста, так и молодежи, которой следует обеспечить полноценное страхование занятости.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #володин #общество #пенсионная реформа #фнпр
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