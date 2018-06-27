Профсоюзы будут регулярно встречаться с Госдумой по вопросу пенсионной реформы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым. Они приняли решение сделать регулярными совместные консультации по вопросам, касающимся совершенствования пенсионной системы.

В беседе со Шмаковым спикер Госдумы подчеркнул, что целью изменения пенсионного законодательства должно стать повышение уровня жизни пенсионеров. В ответ глава ФНПР сообщил Володину, что профсоюзы намерены предложить свои дополнения во внесенный правительством законопроект, направленные на защиту прав работников, как старшего возраста, так и молодежи, которой следует обеспечить полноценное страхование занятости.