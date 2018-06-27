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 Минобороны РФ завершило модернизацию Военно-научного комплекса

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ВСУ провели учения вблизи Крыма

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13:41   27 Июня 2018
Россия

Коллегия Минобороны РФ обсудит реализацию майского указа президента

Коллегия Минобороны РФ обсудит реализацию майского указа президента

В среду коллегия военного ведомства России соберется на внеплановом заседании, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он уточнил, что главной темой встречи станет реализация нового майского указа президента страны Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В частности, коллегия определит, какие мероприятия включить в план деятельности министерства до 2025 года, чтобы обеспечить безусловное выполнение указа.

Кроме того, ведомство решит, в каких национальных проектах следует поучаствовать. К настоящему моменту Минобороны уже реализовывает ряд мероприятий по развитию медицины, образования, науки и культуры, а также решение жилищных вопросов.   

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Автор: Юлия Халус
#россия #минобороны #политика #майский указ
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