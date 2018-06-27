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13:46   27 Июня 2018
Весь мир

Евродепутат: Следует прагматично подходить к ситуации вокруг «Северного потока — 2»

Евродепутат: Следует прагматично подходить к ситуации вокруг «Северного потока — 2»

Депутат Европарламента, вице-президент французского Национального объединения Николя Бе считает, что к ситуации вокруг «Северного потока — 2» надо подходить прагматично.

По его словам, развитие газопровода означает развитие отношений России и ЕС в сфере транзита газа. Об этом пишет RT.

Евродепутат отметил, что это «отвечает и российским, и европейским интересам». По этой причине необходимо развивать торговые отношения, польза от которых для всех. 

Ранее премьер Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что Копенгаген намерен помешать строительству «Северного потока — 2». По его словам, парламент страны внес законодательные инициативы, которые могут задержать реализацию проекта или вовсе наложить вето.

Кроме того, Расмуссен предложил обсудить «Северный поток — 2» на общеевропейском уровне, а также рассмотреть Украину в качестве возможного транзитера топлива.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #ес #европарламент #газ #дания #северный поток - 2
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