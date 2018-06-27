Депутат Европарламента, вице-президент французского Национального объединения Николя Бе считает, что к ситуации вокруг «Северного потока — 2» надо подходить прагматично.

По его словам, развитие газопровода означает развитие отношений России и ЕС в сфере транзита газа. Об этом пишет RT.

Евродепутат отметил, что это «отвечает и российским, и европейским интересам». По этой причине необходимо развивать торговые отношения, польза от которых для всех.

Ранее премьер Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что Копенгаген намерен помешать строительству «Северного потока — 2». По его словам, парламент страны внес законодательные инициативы, которые могут задержать реализацию проекта или вовсе наложить вето.

Кроме того, Расмуссен предложил обсудить «Северный поток — 2» на общеевропейском уровне, а также рассмотреть Украину в качестве возможного транзитера топлива.