Шойгу: Срок ожидания квартир военными снизился в шесть раз

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на внеплановом заседании коллегии пояснил, что снижение отмечается за последние пять с половиной лет.

Сокращению сроков ожидания способствовал переход на плановый режим. Попутно удалось решить проблему нехватки жилья. С 2012 года Минобороны выполнило обязательства перед более чем 521 тысячью военных или граждан, уволенных со службы, и их семьями.

Время предоставление субсидий на покупку или строительство жилья сократилось в два с половиной раза. Также уменьшить сроки позволили увеличенные темпы создания специального жилищного фонда, модернизация законодательства в области жилья и работа по использованию инструментов авто- и информатизации.

Ранее Шойгу заявил, что Минобороны построило и отремонтировало более 240 больниц и санаториев. Также ведомство открыло военную клинику высокого уровня, не имеющую аналогов в стране.