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13:24   27 Июня 2018
Весь мир

Совет ЕС: Переговоры о вступлении Турции в сообщество приостановлены

Совет ЕС: Переговоры о вступлении Турции в сообщество приостановлены

Турция отдаляется от Европейского союза, переговоры о вхождении государства в состав сообщества приостановлены. Такое заявление сделал Совет ЕС.

По словам представителей ведомства, переговоры о вступлении Турции в ЕС зашли в тупик: стороны не могут договориться по ключевым вопросам.

Кроме того, работа по модернизации таможенного союза между странами также остановилась. 

Таможенный союз между Турцией и европейскими странами создан в 1995 году. Он отменяет торговые пошлины и ограничения между Евросоюзом и Турецкой республикой. Однако льготы не распространяются на сельское хозяйство и государственные закупки.

Вопрос о вступлении Турции в Евросоюз — один из самых актуальных в послевоенной Европе. Отношение турецкой стороны к европейской интеграции является важной социально-политической, экономической и мировоззренческой проблемой. Тем не менее, доля выступающих за сотрудничество со странами Европы с каждым годом снижается: за последние три года доля сторонников евроинтеграции снизилась с 75% до 20%.

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Автор: Надежда Егорова
#ес #турция #политика
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