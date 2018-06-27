Совет ЕС: Переговоры о вступлении Турции в сообщество приостановлены

Турция отдаляется от Европейского союза, переговоры о вхождении государства в состав сообщества приостановлены. Такое заявление сделал Совет ЕС.

По словам представителей ведомства, переговоры о вступлении Турции в ЕС зашли в тупик: стороны не могут договориться по ключевым вопросам.

Кроме того, работа по модернизации таможенного союза между странами также остановилась.

Таможенный союз между Турцией и европейскими странами создан в 1995 году. Он отменяет торговые пошлины и ограничения между Евросоюзом и Турецкой республикой. Однако льготы не распространяются на сельское хозяйство и государственные закупки.

Вопрос о вступлении Турции в Евросоюз — один из самых актуальных в послевоенной Европе. Отношение турецкой стороны к европейской интеграции является важной социально-политической, экономической и мировоззренческой проблемой. Тем не менее, доля выступающих за сотрудничество со странами Европы с каждым годом снижается: за последние три года доля сторонников евроинтеграции снизилась с 75% до 20%.