Вашингтон не заинтересован в окончании военного конфликта на Украине и делают все для того, чтобы он продолжался. Такое заявление в эфире телеканала NewsOne сделал депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Депутат также сказал, что нынешняя власть в Киеве «потакает Вашингтону, изменяя родине». По его словам, на территории Украины необходимо установить мир и отменить все санкции, установленные правительством страны, чтобы вернуться к привычным взаимоотношениям с соседеми и реанимировать экономику. Однако, по мнению Мураева, США не допустят такое развитие событий, так как эти санкции направлены на ослабление Европы и России.