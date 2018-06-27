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13:10   27 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Нардеп Рады обвинил США в разжигании конфликта на Донбассе

Нардеп Рады обвинил США в разжигании конфликта на Донбассе

Вашингтон не заинтересован в окончании военного конфликта на Украине и делают все для того, чтобы он продолжался. Такое заявление в эфире телеканала NewsOne сделал депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Депутат также сказал, что нынешняя власть в Киеве «потакает Вашингтону, изменяя родине». По его словам, на территории Украины необходимо установить мир и отменить все санкции, установленные правительством страны, чтобы вернуться к привычным взаимоотношениям с соседеми и реанимировать экономику. Однако, по мнению Мураева, США не допустят такое развитие событий, так как эти санкции направлены на ослабление Европы и России.

«ЕС и Россия — два геополитических противника США. Поэтому через внешнее управление Штаты всеми возможными способами разжигают военный конфликт на территории Украины», — заявил парламентарий.

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Автор: Вячеслав Каширин
#сша #донбасс #украина #политика #ближнее зарубежье #мураев
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