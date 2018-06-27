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13:07   27 Июня 2018
Весь мир

СМИ: Родченко пытался расстаться с жизнью из-за давления ФБР

СМИ: Родченко пытался расстаться с жизнью из-за давления ФБР

Информатор WADA Григорий Родченков попытался свести счеты с жизнью в квартире, которую ФБР снимает для него в Вашингтоне, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

По данным RT, инцидент произошел еще 19 июня, однако американские спецслужбы тщательно это скрывают. Ионов узнал о неудачной попытку самоубийства от коллег из США.

Сотрудники ФБР обнаружили Родченкова в бессознательном состоянии и вызвали службу спасения «911», в квартире пострадавшего были обнаружены пустые бутылки из-под виски и шесть упаковок мощных транквилизаторов, рассказал вице-президент.

Когда информатор WADA получил необходимую медпомощь, его перевели в психоневрологическую клинику.

Ионов предположил, что нервный срыв Родченкова произошел из-за сильного прессинга со стороны американского правосудия и спецслужб. Правительство США неоднократно принуждали его давать серьезные показания против России, напомнил руководитель Международного комитета защиты прав человека. Мужчина не выдержал шума, который устроили вокруг него и попытался совершить самоубийства. 

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Автор: Екатерина Розина
#россия #сша #родченков #политика #фбр #общество #весь мир #суицид
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