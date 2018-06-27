Лавров встретился с советником по нацбезопасности США

В Москве начались переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и советника США по нацбезопасности Джона Болтона. Встреча пройдет в закрытом режиме, пресса на нее не допущена.

Болтона примут в Доме приемов МИД России. После он направится в Кремль, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также советник встретится с членами российского Совбеза.

Ранее американская сторона сообщила, что Болтон намерен обсудить в Москве «потенциальную встречу» лидеров США и РФ. Кремль никак не комментирует, идет ли подготовка к встрече или нет.

Российская сторона неоднократно говорила о необходимости позитивной содержательной части, которую следует сформулировать. Повестка таких переговоров должна быть «всеобъемлющей»: разоружение, глобальная безопасность, ситуация вокруг КНДР, Сирия, Палестина.