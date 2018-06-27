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13:15   27 Июня 2018
Россия

Шойгу: Минобороны отремонтировало более 240 больниц с 2013 года

Шойгу: Минобороны отремонтировало более 240 больниц с 2013 года

Год назад Министерство обороны открыло многопрофильную высокотехнологичную клинику имени Кирова. Учреждение не имеет аналогов в России.

Лечение в клинике могут проходить до 35 тысяч стационарных больных в год. Врачи могут проводить до 20 тысяч операций, 16 тысяч из них — сложные и высокотехнологичные.

По словам главы ведомства Сергея Шойгу, с 2013 года отремонтировано и построено более 240 больниц и санаториев. Также с 2012 года увеличилось количество военных, получивших качественную медпомощь. В прошлом году врачи помогли почти 15 тысячам человек — в 1,5 раза больше по сравнению с 2012 годом.

Внедрено более 20 новейших направлений, таких как пересадка перечни, тканей лица, замена частей человеческого скелета на модели, созданные при помощи 3D-принтера. Клиники при Минобороны получили более 32 тысяч новейшего медоборудования на сумму выше 24 миллиардов рублей.

Также используется телемедицина, отметил Шойгу. Новшество позволяет консультировать специалистов медучреждений, не обращая внимания на их дислокацию. Инновацию внедрили в отрядах в Западном и Южном военных округах и некоторой части Арктики.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #минобороны #шойгу #политика #медицина
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