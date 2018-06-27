Умер математик Владимир Успенский

Доктор физико-математических наук, лингвист Владимир Успенский скончался в среду на 88 году жизни, рассказала переводчик Мария Чепайтите.

Причину смерти пока не раскрывают, как и место прощания с профессором.

Владимир Успенский родился в Москве в 1930 году. В 1952-м он закончил механико-математический факультет Московского Государственного университета (МГУ). А в 1995 году вернулся в альма-матер и стал заведующим кафедрой математической логики и теории алгоритмов механико-математического факультета. С 2006 по 2013 год преподавал в Летних лингвистических школах.

Математик написал более ста научных работ. Они публиковались в журналах «Новое литературное обозрение», «Неприкосновенный запас», «Новый мир», «Знамя», «Вопросы литературы». В 1964 году Успенский защитил докторскую, а в 1998 году его признали заслуженным профессором МГУ.