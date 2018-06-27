ЗакС Архангельска ввел налоговые льготы для лесопромышленников

Депутаты Законодательного собрания Архангельской области приняли закон о налоговых льготах на движимое имущество компаний, задействованных в лесопромышленном комплексе (ЛПК). Об этом сообщил корреспондент ИА «Политика сегодня».

Послабления получит малый и средний бизнес, инвестирующий в ЛПК. Документ внесли глава региона Игорь Орлов и депутат Александр Дятлов. Они рассчитывают, что закон поможет оживить инвестиционный климат в Архангельской области.

Авторы закона пояснили, что ранее ставка по налогу на движимое имущество для инвесторов в данную отрасль уже была льготной, что позволило привлечь в отрасль региона дополнительные средства. Позднее ставку установили в размере 1,1%, а затем увеличили до 2,2%. Однако не так давно региона получили право устанавливать налоговую ставку ниже максимальной. Ряд субъектов федерации уже воспользовался этой возможностью. 27 июня их список пополнила и Архангельская область.

Теперь для компаний, вкладывающих средства в развитие заготовки древесины и ее переработки, предлагается снизить налог до 0,1% — это для имущества, поставленного на учет в 2018 году. Если имущество было учтено ранее, то ставка будет снижена в два раза. Эксперты уверены, что теперь Архангельская область станет более привлекательной для инвесторов ЛПК.