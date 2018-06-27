Инвесторы хотят добиться увольнения Цукерберга с поста главы Facebook

Издание Business Insider, ссылаясь на нескольких крупных инвесторов, пишет, что они хотят добиться отставки Марка Цукерберга с должности председателя правления.

Их не устраивает, как развивается компания. Инвесторы понимают, что им необходимы перемены. В первую очередь раздражение связано с несколькими крупными скандалами, которые коснулись компании. Речь идет, например, о сборе данных для Cambridge Analytica.

По мнению инвесторов, основной причиной кризиса является неверный способ управления компанией. Проблемы не решаются должным образом, поскольку Цукерберг, занимая пост гендиректора и председателя правления, фактически неприкосновенен.

По этой причине в компании думают о том, чтобы назначить независимого исполнительного директора. Кроме того, инвесторы считают, что надо изменить двухуровневую структуру акций Facebook, поскольку иначе у Цукерберга и членов его команды слишком много власти.