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12:59   27 Июня 2018
Весь мир

Инвесторы хотят добиться увольнения Цукерберга с поста главы Facebook

Инвесторы хотят добиться увольнения Цукерберга с поста главы Facebook

Издание Business Insider, ссылаясь на нескольких крупных инвесторов, пишет, что они хотят добиться отставки Марка Цукерберга с должности председателя правления. 

Их не устраивает, как развивается компания. Инвесторы понимают, что им необходимы перемены. В первую очередь раздражение связано с несколькими крупными скандалами, которые коснулись компании. Речь идет, например, о сборе данных для Cambridge Analytica

Инвесторы хотят добиться увольнения Цукерберга с поста главы Facebook

По мнению инвесторов, основной причиной кризиса является неверный способ управления компанией. Проблемы не решаются должным образом, поскольку Цукерберг, занимая пост гендиректора и председателя правления, фактически неприкосновенен.

По этой причине в компании думают о том, чтобы назначить независимого исполнительного директора. Кроме того, инвесторы считают, что надо изменить двухуровневую структуру акций Facebook, поскольку иначе у Цукерберга и членов его команды слишком много власти.

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #весь мир #facebook #цукерберг
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