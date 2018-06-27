Ограничения на расчеты наличными‍ могут ввести в России

Глава «Русфинанс банка» Сергей Озеров считает, что это не избежно. Его слова привели РИА Новости.

Предложение на законодательном уровне поступало еще несколько лет назад. Предлагалось установить максимальный порог оплаты наличными в 600 тысяч рублей. Инициативу отклонили, пояснил Озеров.

Подобная система принята в некоторых странах Европы. К примеру, в Италии нельзя заплатить наличными на сумму более чем тысяча евро. Озеров уверен, что Россия придет к этому со временен.

По данным на апрель, с 2012 года россияне стали оплачивать покупки картами вдвое больше — безналичным расчетом переведено почти 42 триллиона рублей. Количество операций выросло в три с половиной раза — до 20,4 миллиардов. Центробанк отмечал, что безналичный расчет используется в 38% случаев от всего денежного оборота. В ближайшее время доля может перевалить за 50%.