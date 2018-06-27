Песков: Отставка Холманских является ротационным процессом

Так прокомментировал ситуацию пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, были ли нарекания, связанные с работой полпреда.

Напомним, президент Владимир Путин накануне освободил Игоря Холманских от должности полпреда в Уральском федеральном округе. На его место назначили бывшего помощника лидера РФ Николая Цуканова.

СМИ также сообщили, что кандидатуру экс-полпреда могут выдвинуть на должность председателя правления УВЗ (завод-производитель боеплатформы комплекса «Армат»).

До 2012 года Холманских работал на заводе, руководил одним из цехов. После «Прямой линии» с Путиным началась его политическая карьера. Он стал доверенным лицом Путина и позже получил пост полпреда.