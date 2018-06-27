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ЗакС Архангельска ввел налоговые льготы для лесопромышленников

ЗакС Архангельска ввел налоговые льготы для лесопромышленников

 Ограничения на расчеты наличными‍ могут ввести в России

Ограничения на расчеты наличными‍ могут ввести в России
Transparency International подала в суд на президента Украины из-за антикоррупционного бюро

Transparency International подала в суд на президента Украины из-за антикоррупционного бюро

 Доля рынка ЕС в торговле Украины превысила 40 процентов — Порошенко

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12:38   27 Июня 2018
Россия

Песков: Отставка Холманских является ротационным процессом

Песков: Отставка Холманских является ротационным процессом

Так прокомментировал ситуацию пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, были ли нарекания, связанные с работой полпреда.

Напомним, президент Владимир Путин накануне освободил Игоря Холманских от должности полпреда в Уральском федеральном округе. На его место назначили бывшего помощника лидера РФ Николая Цуканова. 

СМИ также сообщили, что кандидатуру экс-полпреда могут выдвинуть на должность председателя правления УВЗ (завод-производитель боеплатформы комплекса «Армат»).

До 2012 года Холманских работал на заводе, руководил одним из цехов. После «Прямой линии» с Путиным началась его политическая карьера. Он стал доверенным лицом Путина и позже получил пост полпреда.

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Автор: Виктория Разумовская
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