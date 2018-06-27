Путин и Болтон в среду встретятся в Кремле

Информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встреча президента РФ Владимира Путина с помощником главы США по нацбезопасности Джоном Болтоном пройдет в Кремле. У американского политика также запланирован ряд встреч в Москве, в том числе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, помощником президента Юрием Ушаковым и главами Совета Безопасности.

Песков подчеркнул, что Москва планирует обсудить с Болтоном «печальное состояние», в котором сейчас находятся отношения России и Соединенных Штатов. Также стороны хотят поговорить о международных проблемах.