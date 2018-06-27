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Transparency International подала в суд на президента Украины из-за антикоррупционного бюро

Transparency International подала в суд на президента Украины из-за антикоррупционного бюро

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Ближнее зарубежье

Transparency International подала в суд на президента Украины из-за антикоррупционного бюро

Transparency International подала в суд на президента Украины из-за антикоррупционного бюро

Украинское представительство глобальной антикоррупционной сети Transparency International, «Центр противодействия коррупции» и общественная организация «Автомайдан» подали в суд на главу Украины Петра Порошенко.

Причиной иска стало включение Павла Жебривского в состав комиссии по оценке работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Истцы объяснили, что украинский лидер назначил на пост аудитора лицо, не отвечающее основным критериям кандидата на должность. В судебном заявлении подчеркивается, что у Жебривского отсутствует необходимый опыт деятельности в органах досудебного разбирательства, поскольку краткосрочная работа в прокуратуре не является таковым показателем.

Transparency International и ее союзники настаивают на соблюдении условий подбора членов комиссии и исполнении закона. В компании отметили, что Порошенко отказался использовать возможность пригласить на это место авторитетного специалиста международного класса, а присутствие назначенного Жебривского является угрозой для эффективной и независимой работы бюро.

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Автор: Олег Королев
#суд #порошенко #украина #жебривский #антикоррупционное бюро
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