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МИД: Подходы РФ на Ближнем Востоке разделяет большинство стран мира

МИД: Подходы РФ на Ближнем Востоке разделяет большинство стран мира
12:18   27 Июня 2018
Весь мир

МИД: Подходы РФ на Ближнем Востоке разделяет большинство стран мира

МИД: Подходы РФ на Ближнем Востоке разделяет большинство стран мира

Инициатива России урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке нашла поддержку во всем мире, заявили в МИД РФ.

На заседании Совбеза российскую сторону поддержало большинство стран мира. Представитель России замглавы МИД РФ Сергей Вершинин предложил формировать в регионе мирную и безопасную модель, используя инициативы Москвы, включая меры по Персидскому заливу. 

Дипломат отметил, что палестинский вопрос можно урегулировать в соответствии со всеми резолюциями Совбеза ООН и на базе двух государств. Он подтвердил приверженность Москвы по иранской ядерной сделке и подчеркнул, что договоренности по СВПД необходимо сохранить.

Вершинин уведомил членов ООН о продолжении работы по сирийскому вопросу, он рассказал о соблюдении астанинских соглашений, а также поддержал действия генсека организации в отношении Ливии, Йемена и Ирака.  

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Автор: Екатерина Розина
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