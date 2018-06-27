МИД: Подходы РФ на Ближнем Востоке разделяет большинство стран мира

Инициатива России урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке нашла поддержку во всем мире, заявили в МИД РФ.

На заседании Совбеза российскую сторону поддержало большинство стран мира. Представитель России замглавы МИД РФ Сергей Вершинин предложил формировать в регионе мирную и безопасную модель, используя инициативы Москвы, включая меры по Персидскому заливу.

Дипломат отметил, что палестинский вопрос можно урегулировать в соответствии со всеми резолюциями Совбеза ООН и на базе двух государств. Он подтвердил приверженность Москвы по иранской ядерной сделке и подчеркнул, что договоренности по СВПД необходимо сохранить.

Вершинин уведомил членов ООН о продолжении работы по сирийскому вопросу, он рассказал о соблюдении астанинских соглашений, а также поддержал действия генсека организации в отношении Ливии, Йемена и Ирака.